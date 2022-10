Halloween lasershoot komt terug

Halloween komt dichterbij en dus ook de leuke activiteiten die erbij horen. In de bibliotheek van Middelkerke zal je op 29 oktober opnieuw kunnen lasershooten. Stel een team samen of kom alleen lasershooten in dit spectaculaire decor. Schuilen achter boekenrekken, sluipen rond de uitleenbalie, rollen over de trap en sprinten door de wandelgangen om uiteindelijk de vijand genadeloos uit te schakelen. Kom je in halloween outfit? Dan geniet je van een gratis mocktail.