Halfuur file op E40 richting Frankrijk door ongevallen in Middelkerke: vrachtwagenchauffeurs overgebracht naar ziekenhuis

De vrachtwagen stond in schaar na de botsing, wat zorgde voor een lange file. In die file gebeurde niet veel later nog een ongeval. Een vrachtwagen reed er in op zijn voorligger. De chauffeur zat een tijd gekneld in zijn cabine. Omdat het om een hartpatiënt ging en hij last had van zijn borst namen de hulpdiensten geen risico. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht.