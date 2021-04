Gruwelmoord in caravan op weg naar assisen, moordenaars van Mihaël (37) bleven aandeel steeds minimaliseren: “We wilden hem niet echt pijn doen”

Afgeran­seld met kookpot. Gestoken met vleesspies. Keel overgesne­den: "Maar ik wou hem niet echt pijn doen"

20 februari Vandaag houden politie en gerecht een reconstructie van de zogeheten campingmoord in Middelkerke. Daarbij werd Mihael Parrent (37) met blote vuisten, barbecuevorken, een vleesspies, keukenmessen en kookpotten mishandeld. Uiteindelijk sneden de daders hem de keel over en lieten ze hem doodbloeden. Waarom? Volgens de ene had Mihael een cola gedronken zonder te betalen. Volgens de andere had hij bier gemorst en weigerde hij dat op te ruimen. "Hij had duidelijk géén respect."