Greta (63) ging om boodschappen met fiets maar sterft op terugweg: “Ze was de enige vrouw die papa’s ijzige hartje kon doen smelten”

Oostende/Ieper Guy (71) treft grafzerk van grootou­ders verbrij­zeld aan: “Is dit hoe ze in Oostende omgaan met overlede­nen?”

Guy Michiels uit Ieper is niet te spreken over de toestand waarin hij het graf van zijn overleden grootouders aantrof op Allerheiligen, op de begraafplaats in de Stuiverstraat in Stene. Hun graf was verbrijzeld. “Ik geloofde mijn ogen niet. Is dit hoe Oostende omgaat met zijn overledenen en hun nabestaanden?", foetert Guy. Schepen van Begraafplaatsen Hina Bhatti (Open Vld) laat onderzoeken wat daar precies fout liep. “Bij oude graven hebben we echter de gegevens van de nabestaanden niet.”

3 november