Golfmeisje van William Sweetlove op rondpunt gidst je naar zijn tentoonstelling in Leffinge

Dit werk is ‘vintage’ Sweetlove. Opvallend, esthetisch en met een ferme ecologische boodschap. “Ja dat klopt”, vertelt de ondertussen 74-jarige kunstenaar. “Ecologie en hoe we als mens daar mee omgaan is eigenlijk de – uhum – rode draad door veel van mijn werken. Golf is een buitensport ‘pur sang’. Mensen slaan een balletje, lekker in de natuur, in de open lucht en in vaak fantastische parkomgevingen. Maar de grote ironie is dat die golfbanen vaak één en al kunstmatigheid zijn. Om de ‘greens’ frisgroen te houden, verbruiken ze enorme hoeveelheden pesticiden en water. Daarom is het belangrijkste element van dit werk niet het meisje, maar de verzameling schildpadden die zich vastklampen aan haar rokje. Schildpadden ondervinden wereldwijd nare gevolgen van ‘climate change’ en onze desastreuze impact op het ecosysteem.”