Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Middelkerke vandaag

Verdachte (53) opgepakt na kunstdief­stal­len in Oostende, meerdere kostbare kunstvoor­wer­pen aangetrof­fen: “Gelijkaar­di­ge feiten in hele provincie”

De politie heeft een verdachte kunnen identificeren voor twee kunstdiefstallen in meubel- en designwinkel Design Oostende. De 53-jarige man uit Waasmunster werd afgelopen weekend gearresteerd en komt wellicht in aanmerking voor nog een hele reeks andere feiten in West-Vlaanderen. “Bij een huiszoeking werden verschillende kostbare kunstvoorwerpen aangetroffen”, klinkt het bij de Oostendse politie.