Geredde bruinvis die op strand aanspoelde, is alsnog overleden

Aalter/Oostende Wendy Van Wanten gaat als Iris naar ‘Het Huis’: “Wendy is leven in een fantasie, terwijl Iris zich liever verstopt”

Wendy Van Wanten (61) is dinsdagavond de centrale gast in ‘Het Huis’ op Een. Alhoewel het eigenlijk Iris Vandenkerckhove is die programmamaker Eric Goens beter wil leren kennen. Met een duik in haar kinderjaren in Oostende, de gouden jaren na de PinUp Club, en oprechte emoties laat Wendy zich zien van een kant die ze zelden openbaar maakt. “Wendy was voor mij een vlucht voor verborgen verdriet”, bekent La Van Wanten. Haar verhaal.

22 november