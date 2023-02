Geniet van een Valentijnswandeling in Middelkerke

Zonnebeke/Oostende/Lede Jaar cel voor koppel dat prostitu­ees liet werken in apparte­ment en bordeel

Een 40-jarige man uit Zonnebeke en z’n 31-jarige partner hebben in de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen voor mensensmokkel en pooierschap. S.C. en S.D. stelden prostituees tewerk in een appartement in Oostende en bordeel in Lede.

