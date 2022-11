Geniet van een ontbijtbuffet voor België - Marokko

Snaaskerke Laurent Gouwy (42) voor het eerst in Gault&Millau-gids met Plat Préféré

Eén van de nieuwkomers in de nieuwe Gault&Millau-gids is Plat Préféré in Snaaskerke. De horecazaak van Laurent Gouwy (42) kreeg een score van 13 op 20. “Dit is een heel mooie binnenkomer voor een zaak als die van mij”, zegt Laurent.

8 november