Gemeenteschool ‘t Lombartje organiseert reünie voor 100-jarig bestaan

Grote belangstel­ling voor Ensorjaar met 34 goedgekeur­de projecten

‘Ensor 2024’ leeft sterk in Oostende, maar ook daarbuiten. Gespreid over twee ronden dienden liefst 106 aanvragers een project in bij het subsidiefonds ‘De Baden van Oostende’. 34 voorstellen werden goedgekeurd.