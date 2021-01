Gemeentearbeider Rudy (56) overleden nadat hij in kanaal rijdt, politiemannen die hem probeerden te redden onderkoeld naar ziekenhuis

Nieuwpoort Gewonde bruinvis spoelt aan op strand van Nieuwpoort: “Kans dat hij het haalt, is klein, maar bestaat”

10 januari Op het strand van Nieuwpoort is vrijdagavond een gewonde bruinvis aangespoeld. Het dier, dat een infectie aan de borstvin had opgelopen, zou wellicht sterven zonder menselijke tussenkomst. “De bruinvis is overgebracht naar een onderzoeks- en opvangcentrum nabij Goes in Nederland. De kans dat dit mannetje het haalt, is niet zo groot, maar bestaat. Laat het ons hopen”, zegt marien bioloog Jan Haelters.