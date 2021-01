Gemeentearbeider (56) overleden nadat hij in kanaal rijdt, politiemannen die hem probeerden te redden onderkoeld naar ziekenhuis

Middelkerke Wieber Ballegeer (26), voorzitter van Groen Middelker­ke, overleden: “Iemand met een groot en sociaal hart”

8 januari In intieme kring is vrijdag afscheid genomen van Wieber Ballegeer (26). De voorzitter van Groen Middelkerke overleed afgelopen weekend, maar op verzoek van de familie wordt nu pas gecommuniceerd. “Wieber was iemand met een groen en sociaal hart, en dat werd ook door de nationale partijleiding van Groen opgepikt”, vertelt Robin De Lille, raadslid en goede vriend.