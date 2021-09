Gemeente Middelkerke bestelt nieuwe slagboom na tragisch ongeval Ilan (17): “Mét reflectoren en belichting om voorbijgangers te waarschuwen”

Ilan was op donderdagavond 2 september samen met een vriend naar de bioscoop in Oostende geweest, toen hij met zijn bromfiets, een Honda Dax, huiswaarts keerde. Het was toen dat Ilan via een omweg, De Kleine Kerkweg, tegen een slagboom aanreed. “Om de drukke baan te vermijden, rijdt hij steeds via de Duinenweg naar huis. Dit keer besloot Ilan blijkbaar om via de Kleine Kerkweg naar de Duinenweg te rijden”, vertelde zijn papa Sam vorige week in deze krant.