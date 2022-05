Geen Michelinster voor Restaurant Vlass, maar wél erkenning van Orde van de 33 Meesterkoks: “Voor ons zijn de klanten de sterren”

MiddelkerkeGisteren werd de nieuwe Michelingids voorgesteld. Eén van de kanshebbers voor een nieuwe Michelinster was restaurant Vlass aan de Leopoldlaan in Middelkerke. “We hoopten er echt op, maar volgend jaar hebben we misschien meer geluk”, zegt chef Elien Verhulst (23). Eerder deze maand kreeg de jonge kokkin wel de titel van Compagnon de la Toque Blanche van de Orde van de 33 Meesterkoks.

Al vijf jaar werken ze bij restaurant Vlass heel hard om een eerste Michelinster te krijgen. Gisteren werden ze uitgereikt, maar het mocht niet zijn. “We hoopten er heel hard op”, vertelt chef Elien Verhulst. “We werken hier al een tijdje voor, een ster zou dus mooi geweest zijn. Maar jammer genoeg moesten we met lege handen naar huis. We zijn wel teleurgesteld omdat we hier veel energie in hebben gestopt en er hard voor gewerkt hebben, maar dat zal ons niet stoppen om verder en harder te werken. We geven niet op en blijven streven naar die eerste ster.”

Klanten zijn sterren

Hoewel die ster er dus (nog) niet is, ziet restaurant Vlass de toekomst positief in. “Voor ons zijn onze klanten het belangrijkst. Zij zijn dan ook onze sterren”, vertelt Elien. “Zonder hen zouden we hier niet zitten. Onze klanten vragen vaak of we een ster hebben. Ze gunnen het ons en dat geeft ons nog meer energie om er voor te gaan. Als onze klanten het restaurant sterwaardig vinden, dan zijn we blij. Dat geeft ons het gevoel dat we wél een ster hebben.”

Elien beseft dat ze hard zal moeten blijven werken. “Als je er niets voor doet, verdien je het ook niet, vind ik. Er zijn zoveel goede restaurants in België en maar een kleine selectie ervan kan een ster krijgen, dus hard werken, blijven vernieuwen en creatief zijn, is het enige wat we kunnen doen.”

Compagnon de la Toque Blanche

En dat ze goed bezig is, werd eerder deze maand bevestigd. Chef Elien kreeg immers de titel van Compagnon de la Toque Blanche van de Orde van de 33 Meesterkoks. “Ik ben heel blij dat ik die titel ontvangen heb. De erkenning is heel leuk en het toont wel aan dat we goed bezig zijn”, zegt Elien. “Vooral als jonge vrouw doet het me veel. Dit is nog steeds een mannenwereld en om dus als jonge vrouw zo’n bevestiging te krijgen, geeft mij moed en energie om verder te gaan.”

Intussen werkt Elien al vijf jaar in het restaurant. Ze begon met hapjes en desserts, maar intussen mag ze ook aan de warme maaltijden werken. “Het is nu vijf maanden dat ik ook de warme gerechten mag maken. Stefaan Lauwereins en ik wisselen soms nog af, maar hij geeft mij de vrijheid en het vertrouwen om mijn ding te doen. Zo groei ik en leer ik elke dag bij. En met Stefaan aan mijn zijde, heb ik een hele goede leraar. Bij de klanten ben ik wel nog altijd gekend als ‘het meisje van de desserts’, maar ik hoop dat ik binnenkort gewoon chef word genoemd.”

Elien hoopt dan ook ooit haar eigen restaurant te openen of restaurant Vlass over te nemen met haar vriend, sommelier Kenzo Lauwereins. “Het blijft een droom om ooit zelf een restaurant te openen, maar als mijn vriend en ik restaurant Vlass ooit kunnen overnemen, zou ik ook héél blij zijn. Ik ben hier al aan het werk sinds mijn achttiende en we zijn een hechte familie geworden. Beter kan ik niet wensen. Enkel die ster ontbreekt nog.”