Gaspedaal lossen op Middelkerkse landweggetjes: “Maximum 50 kilometer per uur moet automobilisten ontmoedigen”

“Vroeger gold op die weggetjes standaard 70 kilometer per uur tenzij het anders was aangeduid. Nu voeren we een snelheidsbeperking in van 50 kilometer per uur”, duidt mobiliteitsschepen Dirk De Poortere (LDD). “De tientallen verkeersborden zijn intussen geplaatst. Die wegen zijn een paradijs voor fietsers en wandelaars. Snelle chauffeurs kunnen we daar missen. Door de snelheid te dalen zullen automobilisten via hun gps of verkeersapp ook niet meer langs daar geleid worden. Het komt er nu op aan om het landbouw- en fietsverkeer met elkaar te verzoenen. Op sommige stukken brachten we al remmende bermverhardingen aan.” Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) treedt de schepen bij: “Het doorgaande en toeristische verkeer mag niet meer door onze polders geleid worden. Daarom blijven we er bij de hogere overheid op aandringen om de autosnelweg E40 vlot en veilig te ontsluiten naar onze badplaatsen.”