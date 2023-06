Garage met wagen erin volledig uitgebrand: “De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn”

Wat te doen in Nieuwpoort deze zomer: Van zeehonden spotten tot een heksenspek­ta­kel

Nieuwpoort is een hippe kuststad die meer dan ooit bruist. Deze zomer zet het zijn bekendste ‘heks’ Jeanne Panne in de kijker. Niemand minder dan de actrice Maaike Cafmeyer kruipt in haar huid. Maar er is meer. Wij bundelen tien tips voor een gevarieerde zomer in het stadje aan de IJzer waar zeehonden zich thuisvoelen en verveling geen kans maakt.