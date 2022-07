Europa’s beste zandkunstenaars verzamelen zich in Middelkerke: “Het wordt iets helemaal anders dan dinosaurussen”

Roman Shurubkin uit Oekraïne, Niall Magee uit Ierland, Kuba Zimacek uit Tsjechië, Andrius Petkus uit Litouwen, Sergi Ramirez uit Spanje en Georgi Zlatev Zlatec uit Bulgarije; het zijn namen die je niet meteen iets zeggen maar ze blinken uit in één iets: sculpturen bouwen in zand. Het zijn geen doordeweekse kasteeltjes die ze bouwen maar ware kunstwerken. “Eindelijk kunnen we met dit EK uitpakken”, glundert organisator Peter Monbailleu. “Ik was er al een tijdje op aan het azen maar nu halen we onze slag thuis. Dit is een absolute meerwaarde voor onze zandsculpturenfestival dat we op 1 juli openden op het strand bij het Arthur De Greefplein. Daar draait alles rond de dinosaurussen maar het thema van het kampioenschap is ‘The origin of everything’. Een item dat de deelnemers dus heel breed kunnen interpreteren.”

Het is de World Sand Sculpting Academy die de zes deelnemers heeft geselecteerd. Peter verwacht er veel van. “Ze krijgen allemaal dezelfde hoeveelheid zand, dezelfde tijd namelijk acht uur per dag en dezelfde pauzes. Zo kan de onafhankelijke jury neutraal oordelen. We letten op de details en op hoe de deelnemers het thema hebben geïnterpreteerd.” Voor de bezoekers van het zandsculpturenfestival is het een meerwaarde. “Zij zullen de beste bouwers van Europa live aan het werk kunnen zien. Een gemoedelijk praatje slaan zal er niet in zitten want die gasten zullen super geconcentreerd zijn. Je moet weten dat ze het werk helemaal alleen moeten bouwen.”

En dan is er nog de voorspelde hitte. “Extra maatregelen moeten we niet nemen. We zullen wel voldoende water voorzien zodat het zand goed samenkleeft. De regen zou een grotere spelbreker zijn. Die mannen zijn het gewoon om in zo’n weer te bouwen. Met een zonnehoedje en voldoende zonnecrème trekken zij zich zeker uit de slag (lacht).”

Het zandsculpturenfestival zit intussen op kruissnelheid met al ruim 20.000 bezoekers. Vorig jaar klokte de organisatie af op ongeveer 100.000 mensen. Het festival loopt nog tot 11 september. Alle praktische informatie kan je hier nalezen.

