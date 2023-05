“Er wordt te weinig opgetreden tegen corruptie in de politiek", Jean-Marie Dedecker over woelige tijden aan de kust

Wat is dat toch met de politiek aan de kust? Terwijl in Knokke-Heist een schepen op non-actief wordt gezet voor vermeende belangenvermenging, viel de federale politie deze week ook binnen in het stadhuis van Blankenberge in kader van een financieel onderzoek. Is kustpoliticus een vak apart of is de druk van de immosector net iets groter aan zee? We vragen het aan Jean-Marie Dedecker, die al jaren een strijd voert tegen de vermeende corruptie in het casinodossier. “Je kan tegenwoordig geen publiek debat meer voeren of je bent corrupt.”