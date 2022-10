Eerste schepen Tom Dedecker in coma na val van trap, oom Jean-Marie neemt voorlopig taken over: “We blijven met veel vraagtekens achter?”

In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 oktober liep schepen Tom Dedecker meerdere verwondingen op na een ongeval in zijn woning. Omstreeks 4 uur ‘s nachts was Dedecker op om de boot richting Engeland te halen. Maar hij viel van de trap. Het was zijn echtgenote die hem hoorde vallen en de hulpdiensten verwittigde. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verblijft hij momenteel nog steeds onder verhoogd toezicht met de garantie op de beste medische zorgen. Zijn verwondingen zijn ernstig: hij liep een schedelbreuk en hersenbloeding op, en brak vijf ribben, zijn sleutelblad en twee wervels. Dedecker werd ondertussen al twee keer geopereerd. De laatste operatie was omdat zijn ribben op zijn longen drukten.

Kunstmatige coma

“Ze houden hem nu in een kunstmatige coma”, zegt Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke maar ook de oom van Tom (beide LDD). “Dat doen ze voor de pijn, maar ook omdat de druk op zijn hersenen anders te hoog wordt. We blijven met heel veel vraagtekens achter. Zal hij weer de oude worden? Momenteel is zijn toestand stabiel, maar het is nog onduidelijk of er hersenschade zal zijn.”

Tom Dedecker is al schepen zolang zijn oom de scepter zwaait in de badstad. “De verslagenheid is groot. Mensen zagen hem een beetje als mijn poulain natuurlijk. We leven nu vooral heel hard mee met zijn vrouw en twee kinderen”, aldus de burgemeester.

Middelkerke op de kaart zetten

Dedecker is ook eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad sinds 2018. Beroepshalve is hij accountant en belastingsconsulent. Daar trad hij – net als in zijn politieke loopbaan – in de voetsporen van zijn vader Luc. Hij was daarvoor al een actief gemeenteraadslid en lid van het voormalige VVV. Onder zijn impuls neemt het gemeentebestuur verschillende initiatieven om Middelkerke opnieuw op de kaart te zetten als toeristische topbestemming aan onze kust.

Tom Dedecker zal al zijn energie en focus op zijn herstel moeten leggen, waardoor hij allicht voor langere tijd zijn schepenambt en andere professionele taken niet zal kunnen uitoefenen. De schepen is bevoegd voor toerisme, evenementen, financiën en communicatie. Burgemeester Jean-Marie Dedecker neemt die bevoegdheden over tijdens zijn afwezigheid.

