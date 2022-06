Eerste indoor padelvelden aan de kust geopend: “Ook nu zijn we de grote hype voor”

MiddelkerkeSportsite Vita Krokodiel krijgt meer en meer vorm. Na het zwembad en de sporthal, zijn nu ook de indoor padelvelden klaar voor gebruik. “Er zijn vier overdekte padelvelden, en daarmee zijn we de eersten van de regio”, vertelt eigenares Katrien T’Kindt van Padel on the Beach. “We hopen tegen eind oktober ook de rest van de site - met outdoor velden en een minigolf - klaar te hebben.”

Voorlopig kan je nog padel spelen op de velden in Westende. “Zolang we hier nog aan het werken zijn op de outdoor velden, blijven de padelvelden in Westende bruikbaar. Maar als je indoor padel wil spelen, kan je nu al terecht op onze nieuwe velden op de nieuwe sportsite van Vita Krokodiel”, zegt Katrien T’Kindt. “De hal vernieuwen en bruikbaar maken was een werk van lange adem, dus ik ben blij dat de velden eindelijk geopend zijn. We moeten enkel nog een paar kleine details afwerken. Zo komt er nog een tapijt op de grond en zorgen we voor extra licht. Er komt vanaf deze week ook een padelkiosk waar je raketten en ballen zal terugvinden. Zo moet je niet altijd je eigen materiaal meenemen. We hebben in totaal 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in het project. Dat is veel, maar was het allemaal waard. We kijken heel erg uit naar het eindresultaat.”

Eerste indoor padelvelden aan de kust

Eerder dit jaar opende in Gistel al een nieuwe padel hall, maar die is niet volledig indoor. Het gaat daar om overdekte velden, maar wind en regen kunnen nog steeds binnen. “We waren eerst iets soortgelijks van plan, maar we merkten op dat de velden gewoon overdekken niet echt helpt. Spelers hebben nog steeds last van de wind en de regen. We hebben dus besloten om de velden in Middelkerke in een gesloten hal te bouwen. Zo kan je bij elk weer padel spelen. Het zijn dus ook de eerste echte indoor padelvelden in de kustregio”, zegt Katrien trots. “We zijn altijd voorstander van de hele padelhype geweest, en waren er zelfs al mee bezig nog voor de trend zo groot werd. Zo begonnen we in 2015 al met een pop-up padelveld op het strand en in 2016 begonnen we met Padel on the Beach in Westende, allemaal nog voor de grote hype rond de sport opkwam. Nu zijn we opnieuw één van de eersten, maar dan met indoor padelvelden.”

Volledig scherm Er komen ook verschillende outdoor velden en een minigolf. © Benny Proot

Outdoor velden en minigolf

Naast de indoor padelvelden, worden nu volop ook outdoor velden gebouwd. Er zullen uiteindelijk vier outdoor padelvelden voor dubbelspel zijn, twee voor enkelspel, vier pickleballvelden - een andere versie van padel, twee tennisvelden en een minigolf. Ook een groot zomerterras wordt er ingericht, en naast de indoor padelvelden werken ze aan een nieuw clubhuis met terras. “Er zal in het clubhuis ook een polyvalente zaal zijn waar verschillende sportclubs welkom zijn. Zo hebben we al aanvragen gekregen van salsaclubs en tai chi-clubs. Ook bedrijven zullen er gebruik van kunnen maken, voor onder meer teambuildings. Ze kunnen dan perfect eerst een meeting organiseren in de zaal en daarna spelen”, zegt Katrien.

Iedereen welkom

Intussen werd het eerste toernooi in de nieuwe hal georganiseerd. “Het was al onmiddellijk een groot succes. Zo’n 180 mensen kwamen langs om te spelen. Volgende week staat het volgende toernooi gepland”, vertelt Katrien. “Maar iedereen is welkom om hier te komen spelen, clubleden en niet-clubleden. Je kan gemakkelijk online een veldje reserveren en betalen via playtomic. Je krijgt dan de code om binnen te geraken.”

Meer info kan je vinden op padelonthebeach.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.