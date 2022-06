Eerste dinosaurus van Zandsculpturenfestival herrezen

Brugge/ Middelkerke Brugse Hanneke reist de wereld rond om zandsculp­tu­ren te maken: “Het leukste is om eigen ontwerpen te maken”

Op het strand van Westende zijn 23 artiesten met verschillende nationaliteiten aan het werk om de stripfiguren van FC De Kampioenen te laten opleven uit het zand. Een van de weinige Belgen is Hanneke Supply (40). Ze begon 20 jaar geleden als jobstudent bij het zandsculpturenfestival in Zeebrugge en rolde zo in het wereldje. Ondertussen woont ze al 15 jaar in Rotterdam en reist ze de wereld rond om sculpturen te maken in zand.

