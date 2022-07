Een knuffel van Bumba, en dj’s voor de papa’s en mama’s tijdens HAP Food Festival in Middelkerke

Kust REPORTAGE. Vuurtorens aan de kust als trotse bakens aan wal: “Ja, die hebben nog steeds hun functie”

Vuurtorens, je kent ze vooral van op een postkaart maar ook live kan je ze bewonderen. Wij zetten de spot op vijf bakens waarvan drie nog steeds in gebruik. Wist je dat de lichtsignalen van de ‘Lange Nelle’ in Oostende een morseteken zijn? De vuurtorens van Knokke-Heist en Zeebrugge vinden elkaar met het Lichtpunt. Nieuwpoort en Blankenberge hebben intussen al een paar vuurtorens ‘versleten’. Dit is het verhaal achter deze bijzondere monumenten. Zeker een uitstap waard, al is het maar voor een mooie vakantiefoto.

