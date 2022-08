Duizenden liefhebbers van schuimwijnen nippen van verkoelend glas tijdens ‘Bubbels aan Zee’

Ruddervoorde/Zwevezele TERRASTIP. SENSI in Ruddervoor­de: "Dineren en slapen op een prachtig kasteeldo­mein”

Het is zo rustig gelegen dat zelfs je internetverbinding er af en toe wegvalt. Wie even alle zorgen achter zich wil laten, kan nog tot en met zondag terecht in pop-up SENSI in Ruddervoorde. Chefs Steven Devriendt en Tursen Ringston maken op het kasteeldomein van de Lakebossen eten klaar op een houtgestookte buitenkeuken. De glampingtenten in het bos maken de ervaring helemaal af.

12 augustus