Drie West-Vlamingen beleven straffe reis door Europa in 'Bestemming X’ op VTM: “Uniek wat we mochten meemaken”

Idyllische plekken in Europa, games boordevol adrenaline en slechts één centrale vraag: waar ben ik? In ‘Bestemming X’ maken 10 onbekende Vlamingen vanaf vanavond om 20.35 uur bij VTM het avontuur van hun leven mee. Onder hen drie West-Vlamingen: Emiel (24) uit Loppem en Middelkerkenaars Steffie (30) en Briek (21).

In ‘Bestemming X’ trekken de deelnemers met een geblindeerde bus kriskras doorheen Europa, met slechts één doel: op elk moment inschatten waar ze zich juist bevinden. Reizend als groep naar epische en adembenemende locaties worden de kandidaten uitgedaagd tijdens avontuurlijke games. Bij een overwinning krijgen ze tips die hen dichter bij de juiste locatie brengen. De kandidaat die alle eliminaties overleeft en in de finale ‘Bestemming X’ als eerste vindt, wint het programma.

Uren gefilmd

Steffie (30) uit Middelkerke is mama van drie zonen en beroepshalve werkt ze momenteel als HR- & preventieadviseur. Tijdens de opnames deed ze nog de boekhouding in de carwash van haar man. In het verleden nam ze al deel aan de tv-programma’s ‘Goed verlof’ en ‘Say Yes to the Dress’. “Een vriendin sprak me aan toen ze de oproep gezien had voor ‘Bestemming X’, want ze vond dat het concept volledig aansluit bij mijn persoonlijkheid. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Ik trok zonder verwachtingen naar de opnames, maar het werd een superleuke ervaring. Ik ben heel benieuwd om te ontdekken hoe ze alles in beeld zullen brengen, want ze hebben uren gefilmd.”

Quote In de Chiro van Leffinge ben ik nog leider geweest van de kinderen van Steffie, maar we kennen elkaar niet persoon­lijk. Ondertus­sen zijn we vrienden geworden Briek

Briek (21) werd geboren in Oostende, maar is getogen in Middelkerke. Hij is een echte West-Vlaming met een hart voor het zeetje. Na zijn middelbare studies ging hij niet verder studeren. Hij werkte als steward vanuit de luchthaven van Oostende, maar momenteel is hij op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. “In de Chiro van Leffinge ben ik nog leider geweest van de kinderen van Steffie, maar we kennen elkaar niet persoonlijk. Ondertussen zijn we vrienden geworden.”

Volledig scherm Steffie (links) en Briek (rechts) uit Middelkerke zijn vanaf vanavond te zien in Bestemming X op VTM. © VTM

“Ik beklaag me geen moment dat ik me inschreef, want ik zal dit avontuur nooit meer vergeten. Ik vind het uniek wat ik op mijn jonge leeftijd heb mogen meemaken. Mijn vrienden reageren ook bijzonder enthousiast. Het was moeilijk om het al die tijd te verzwijgen. Ik heb het zelfs niet in detail verteld aan mijn ouders, want ik wou hen in spanning laten.”

Complotten

Emiel (24) is afkomstig uit Loppem en werkt als mediaproducer bij TAGMAG. Tijdens de opnames was hij nog student. Sporten zit in zijn bloed. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met tennissen, snowboarden en surfen. Maar reizen is zijn grootste passie: vooral avontuurlijke, verre reizen waarin hij zich helemaal kan onderdompelen in een nieuwe cultuur. Zo woonde Emiel het afgelopen jaar vier maanden in Tanzania.

Volledig scherm Emiel uit Loppem. © VTM

“Ik heb nog nooit eerder deelgenomen aan een tv-programma, maar programma’s als ‘De Mol’ en ‘Expeditie Robinson’ hebben me altijd al gefascineerd. Ik wou al lang eens zelf aan den lijve ondervinden om de complotten en gekke proeven mee te spelen. Toen ik de trailer zag, was ik meteen verkocht. Ik heb heel leuke mensen ontmoet en ik ben heel dankbaar voor deze kans. Ik zou het direct opnieuw doen.”

‘Bestemming X’, maandagavond om 20.35 uur bij VTM.

