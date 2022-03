Drie doden bij botsing tussen wagen en vrachtwagen in Middelkerke: automobilist werd mogelijk onwel

Oostende Dinner on the Lake komt naar Oostende

Dinner On The Lake, het concept waarbij je eet op een drijvend platform, komt naar Oostende. Je zal van juni tot september kunnen eten op de vijver in het Maria Hendrikapark zijn, of in de volksmond ‘t Bosje. Snel reserveren is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

