Dit zijn de eerste namen voor de zomereditie van Het Schlagerfestival in Middelkerke

ASSISEN. Wie nam vuurwapen mee naar fatale drugsdeal? Verdedi­ging van Sacha (22) legt speurders urenlang op de rooster

Sacha Brunessaux (22) beweert al drie jaar lang dat Agaverdi ‘Agach’ Mahmudov (18) een vuurwapen meenam naar de drugsdeal in Roeselare om hem te bestelen, hij dat wapen tijdens een schermutseling afnam en daarna per ongeluk een schot loste. De advocaten van de Roeselarenaar bestookten de speurders maandag met vragen om dat verhaal te staven. Alleen lijken het DNA-onderzoek en Telegram-berichten in hun nadeel te spreken.