Dieven slaan half jaar na zware brand in telecomwinkel van Marc (58) toe in ruïne: “Het enige wat ik nog had, is nu ook verdwenen”

Lombardsijde Drie weken na verwoesten­de brand mag uitbater nog niet binnen in telecomwin­kel: “Maar ik kan toch niet bij de pakken blijven zitten?”

15 oktober Een kleine drie weken na de verwoestende brand bij telecomwinkel Spidex in Lombardsijde is het gebouw nog steeds in beslag genomen door het parket. De oorzaak is nog altijd niet duidelijk. Eigenaar en uitbater Marc Haverals (58) probeert intussen de rug te rechten en vooruit te kijken. “Maar het is heel frustrerend dat we niet binnen mogen en niet aan de heropbouw kunnen beginnen”, zegt hij. Intussen heeft hij zijn activiteiten - de installaties van schotelantennes voor tv - opgestart in een voorlopig onderkomen.