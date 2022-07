Diehardfans van Tien Om Te Zien vatten uren voordien op post: “Ik heb álle opnames bijgewoond, behalve die ene keer”

WestendeVanavond pas, tussen 20.30 en 21 uur, beginnen de eerste opnames van Tien Om Te Zien, maar de eerste fans staan al sinds de middag aan het podium in Westende om hun idolen te zien. Ze konden deze namiddag al de repetities meevolgen voordat het vanavond ‘voor echt’ is. “We zijn vanmorgen vroeg vertrokken en stonden al rond 11 uur hier op de dijk”, vertelt de Antwerpse superfan Danny.

Volledig scherm Keira en Yelena kijken vooral uit naar Niels Destadsbader, hun moeder naar Willy Sommers. © Emelyne Six

Tien Om Te Zien is helemaal terug en dat is te merken in Westende waar het allemaal te doen is. Al vanaf de middag kwamen de mensen geleidelijk aan in de Middelkerkse deelgemeente om de artiesten te zien. En toen al zat de sfeer er goed in. Mensen van over heel Vlaanderen maakten de reis om de eerste opnamedag van het legendarisch televisieprogramma mee te maken. Zo ook zussen Keira en Yelena Seys uit Kortrijk. “We staan hier al sinds 12 uur te wachten. We kijken vooral heel erg uit naar Niels Destadsbader. We zijn grote fan van hem en volgen hem nu al een paar jaar. We kijken er heel erg naar uit om hem te zien.”

Volledig scherm Al heel wat mensen stonden bij het podium van Tien Om Te Zien om de artiesten te zien. © Emelyne Six

Hun moeder daarentegen is grote fan van Willy Sommers. “Ik ben al fan van Willy sinds 1975. Ik weet dan ook niet de hoeveelste keer dit is dat ik Willy live zie. Ik ben de tel kwijt. Maar het blijft geweldig om hem te zien.”

Ervaring delen

Niet alleen mensen vanuit het binnenland kwamen naar Westende, maar ook tweedeverblijvers zijn present, zo ook deze moeder en dochter. Zij kijken ook heel erg uit naar Niels Destadsbader, maar ook naar Metejoor. Voor de dochter is het de eerste keer, maar voor de moeder niet. “Ik ben vroeger al verscheidene keren naar opnames van Tien Om Te Zien geweest in Blankenberge, maar toen zonder mijn dochter. Het is dus heel leuk dat het nu terug is en dat ik deze ervaring toch nog kan delen met haar.”

Volledig scherm Deze moeder en haar dochter die tweedeverblijvers zijn in Middelkerke vinden het geweldig om deze ervaring te mogen delen. © Emelyne Six

Iemand die je de volgende dagen in Westende zal zien, is Antwerpenaar Danny, superfan van Tien Om Te Zien. Hij heeft nog geen enkele opname van het televisieprogramma gemist, bijna toch. “Behalve die ene editie vorig jaar, omdat ik dan geopereerd moest worden. Maar ik ben heel blij dat het terug is. Ik zal hier bij alle acht de opnames aanwezig zijn.” Danny is hier samen met zijn vrouw Nancy, en goede vriend Steve. “Ik herinner mij dat ik thuis in de zetel zat te kijken naar Tien Om Te Zien en Danny verscheidene keren in het publiek zag staan", vertelt Steve. “Ik mocht vroeger nooit zelf gaan van mijn ouders, dus ben ik blij dit keer mee te zijn.”

Volledig scherm Superfan Danny (midden) met zijn vrouw Nancy en goede vriend Steve. © Emelyne Six

Danny en zijn vrouw Nancy zijn al sinds het begin van het programma fan. “We waren erbij toen het nog opgenomen werd in Studio Manhattan in Leuven”, vertelt Nancy. “Dat waren toen zotte tijden. Wanneer TOTZ dan naar Blankenberge verhuisde, zijn we elke keer vanuit Antwerpen naar de kust gekomen voor de opnames. En nu staan we hier in Westende. We zijn vanmorgen vroeg vertrokken en stonden al rond 11 uur hier op de dijk. En blijven hier nog tot na de opnames.”

De opnames van Tien Om Te Zien vinden plaats op de dijk van Westende ter hoogte van de Zwaluwenlaan. Vandaag, maar ook morgen 26 en woensdag 27 juli staan opnames gepland. Op 1, 2, 8, 9 en 10 augustus vinden de andere opnames plaats.

De uitzendingen zijn vanaf 31 juli elke zondag om 20.30 uur te zien bij VTM.

Volledig scherm Al heel wat mensen stonden bij het podium van Tien Om Te Zien om de artiesten te zien. © Emelyne Six

