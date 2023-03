Dertiger krijgt nog maar eens 8 maanden cel voor geweld tegen de politie

De lokale politie Middelkerke werd op 29 juli vorig jaar opgeroepen voor een zware burenruzie. M.E. was in ontbloot bovenlijf tuinmeubelen aan het gooien naar het appartement van z’n buren. Hij werd ter plaatse helemaal over z’n toeren aangetroffen. De toegesnelde inspecteur en hoofdinspecteur wilden de man arresteren, maar dat werkte als een rode lap op een stier. M.E. keerde zich tegen de politiemannen en probeerde een kopstoot uit te delen. De hoofdinspecteur kreeg een trap in z’n maag, terwijl een inspecteur die bijstand kwam verlenen een schop op z’n dijbeen kreeg.

De procureur benadrukte dat M.E. sinds 2017 al minstens vijf veroordelingen opliep voor geweldpleging en weerspannigheid. In die omstandigheden vorderde hij 2 jaar effectief. De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor de belaging van de bovenburen. “Dat was een verhaal van actie en reactie”, pleitte meester Frederick Spaey. Het steeds wederkerend geweld van zijn cliënt tegenover de politie verklaarde hij door een jeugdtrauma. “Als vijfjarige is hij misbruikt door een politieagent. Dat trauma heeft hij nooit verwerkt, waardoor hij bij het zien van een uniform door het lint kan gaan.”

De verdediging gaf toe dat M.E. eigenlijk psychische begeleiding nodig heeft, maar dat zelf niet meteen kan opbrengen. “Hij zal eens moeten kiezen of hij in de gevangenis wil zitten of bij de psychiater”, sneerde de rechter daarop. Aan de twee politiemannen moet M.E. in totaal 500 euro schadevergoeding betalen. De politiezone Middelkerke kreeg een symbolische euro toegekend.

