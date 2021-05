Dedecker zet 200 tafels op de Zeedijk: Middelkerke klaar voor ‘terrasrevolutie’

Roeselare 17 gemeenten dagen elkaar uit tijdens 10.000-stappen­clash

23 april Blijven bewegen, dat is nu meer dan ooit het motto. Zeventien Gezonde Gemeenten in Midden-West-Vlaanderen -Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Kortemark, Lendelede, Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Poperinge, Roeselare, Tielt, Vleteren, Wingene en Zonnebeke - hebben die boodschap goed begrepen en dagen elkaar in mei uit in een ware stappenclash. Wil je je steentje bijdragen voor jouw gemeente? Registreer je dan op www.10000stappen.be en geef in mei elke dag je gezette stappen door. Logo Midden-West-Vlaanderen, organisator van de regionale stappenclash, schenkt de winnende gemeente de wisselbeker en een pakket signalisatiematerialen of een beweegvriendelijk ‘surprise’-cadeau ter waarde van maximum300 euro. Op www.logomiddenwvl.be/stappenclash kun je elke vrijdag de tussenstand volgen.