Dedecker zet 200 tafels op de Zeedijk: Middelkerke klaar voor ‘terrasrevolutie’ vanaf 1 mei

Middelkerke Voormalig Middel­kerks burgemees­ter Janna Rom­mel-Opstaele (64) overleden: “We verliezen een kleurrijke, straffe madame”

27 april Voormalig burgemeester van Middelkerke Janna Rommel-Opstaele is dinsdagnamiddag overleden in haar woonplaats Leffinge. Dat laat haar familie weten via sociale media. De liberale politica werd 64 jaar en vocht al een tijdje tegen een agressieve ziekte. “Zij bewees dat vriendschap in de politiek wél bestaat”, zucht Michel Landuyt, met wie ze lang een politieke tandem vormde. Ook Bart Tommelein deelt in het verdriet. “Ook in Oostende was Janna enorm populair.”