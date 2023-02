De Duinpieper organiseert projectweek rond sociale vaardigheden

Tussen maandag 27 februari en vrijdag 3 maart toveren de leerlingen van gemeenteschool De Duinpieper in Westende een lach op het gezicht van alle mensen in het dorp, want ze tonen een hele week lang hun goed hart. In het kader van een projectweek vol positiviteit gaan alle klassen op stap om ‘iets goed te doen’.

Op de schoolbanken zijn taal- en rekenlessen vaste prik, maar basisscholen leren de kinderen ook belangrijke sociale vaardigheden bij. In De Duinpieper Westende houden ze daarom een projectweek ‘We wensen je een goedendag’. “We willen de kinderen tonen dat je door ‘goed te doen’ iets moois in de samenleving kan brengen. Dat hoeven geen grote gebaren te zijn, soms zijn kleine attenties al meer dan genoeg”’, zegt directeur Patricia Hauweele. “Al onze leerlingen brengen, na een deugddoende krokusvakantie, een week lang met allerlei acties een lach en warmte in het dorp.”

“Deze projectweek zal de kinderen een fantastisch gevoel geven”, zegt schepen van Onderwijs Natacha Lejaeghere (LDD). “En hopelijk nemen ze dat gevoel mee in hun dagelijkse leven, want goed doen voor anderen werkt echt aanstekelijk. Een beetje sociaal engagement is gezond. Ik merk trouwens dat al onze scholen en jeugdverenigingen daar sterk op inzetten. Zo beseffen de kinderen dat niet alle mensen dezelfde kansen krijgen, dat een propere omgeving echt belangrijk is en dat je met weinig moeite een groot verschil kan maken voor anderen.”

Afsluiten met opendeurdag

“We sluiten onze projectweek af met onze opendeurdag op zaterdag 4 maart. Daarin krijgen onze ‘goedendagacties’ een centrale rol. Voor de kinderen staat een springkasteel klaar op de speelplaats, de ouders kunnen genieten van een lekkere tas koffie. Inschrijven van nieuwe peuters is ook mogelijk”, aldus directeur Patricia Hauweele. “Ook ouders met jonge peuters die nog een schoolkeuze moeten maken, kunnen dan kennismaken met onze school. We houden een quiz waar in elke klas een antwoord te vinden is. De winnaars krijgen een drankkaart, te besteden op het schoolfeest van zondag 14 mei. Tevens de datum van onze grote rommelmarkt.”

