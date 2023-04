Dakloze dertiger krijgt onderdak bij koppel, maar verkracht hun 12-jarige dochter: “Hij zou haar iets aandoen als ze het aan iemand vertelde”

Telling biedt duidelijk beeld van dak- en thuislozen in regio ‘Middenkust’: 505 volwasse­nen zonder vast adres

In oktober 2022 organiseerden de gemeenten van de regio ‘Middenkust’ onder coördinatie van Stad Oostende een telling van personen die dak- of thuisloos zijn. De bedoeling was om een realistisch beeld te krijgen van de problematiek in de regio, en het beleid bij te sturen. “Vooral gezinnen blijven onder de radar”, klinkt het bij schepen Natacha Waldmann (Groen).