Christiane Struyven stelt haar boek ‘Moeten vrouwen naakt zijn om in een museum te hangen?’ voor in Cultuurstek

MiddelkerkeChristiane Struyven is advocate, kunstcurator en gids in kunstencentrum Bozar. Dit jaar bracht ze haar boek ‘Moeten vrouwen naakt zijn om in een museum te hangen?’ uit over vijftig vrouwelijke kunstenaars tussen 1850 en 2020. Hierover geeft ze een lezing op maandag 19 december in Cultuurstek in Middelkerke.