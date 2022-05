Chelsea Proost (21) uit Middelkerke in de running voor Miss Grace Benelux: “Ik wil een rolmodel zijn voor alle meisjes die kampen met mentale problemen”

MiddelkerkeChelsea Proost uit Middelkerke is één van de kandidaten die geselecteerd werd voor de finale van Miss Grace Benelux. Met haar deelname wil ze mentale gezondheid in de kijker zetten nadat ze zelf met een zware depressie heeft geworsteld.

Dit jaar veranderde de organisatie van naam. Benelux Beauty werd Miss Grace Benelux. Hiermee willen ze niet enkel op de ‘beauty’ focussen, maar ook op het innerlijke. Dit is ook één van de redenen waarom Chelsea beslist heeft om aan deze missverkiezing deel te nemen. “Hiervoor had ik al meegedaan aan Queen of the models wat een modellenwedstrijd is en ik vond dat het nu tijd was om weer iets nieuws te doen. De mensen van Miss Grace Benelux hebben mij gecontacteerd met de vraag of ik wou deelnemen en wanneer ik zag dat het bij hen niet enkel om het uiterlijk ging maar ook om het innerlijke en het karakter van een persoon, heb ik onmiddellijk toegezegd.”

Mentale gezondheid

Met haar deelname wil Chelsea aandacht geven aan mentale gezondheid. “Ik heb zelf met een zware depressie geworsteld. Ik was mezelf niet meer en was zelfs gedurende twee weken in het ziekenhuis opgenomen. Ik wil dus met mijn deelname aantonen dat je nooit moet opgeven. Ik wil een rolmodel zijn voor alle jonge meisjes die met mentale problemen kampen.”

Intussen is Chelsea al heel hard in de weer om zich klaar te maken voor de finale die plaatsvindt op 17 september in Scherpenheuvel. “Ik ben er elke dag mee bezig. Zelfs wanneer ik op mijn werk in de Zara ben. Mijn lintje hou ik ook heel de tijd aan, behalve wanneer ik slaap. Hoewel, ik zou het wel aanhouden om te slapen en als ik win, zal ik mijn lintje sowieso niet meer afdoen. Of ik hoop op winst? Het is altijd mooi meegenomen, maar ik ben vooral blij dat ik dit mag ervaren. Als ik maar mijn best doe, ervan geniet en mezelf blijf, dat is het voornaamste. En de steun die ik van mijn familie en vrienden krijg, doen heel veel deugd. Ook de sponsors die ik al heb waaronder Fietsenhuis Wouter Feys, Café De Biertonne uit Middelkerke en Bella Vista in De Panne ben ik heel dankbaar voor het vertrouwen.”

Droom die waarkomt

Cheslea hoopt om in de toekomst ook in het misswereldje te blijven. “Ik heb hier altijd van gedroomd en ik vind het geweldig dat ik dit hier mag meemaken. Ik hoop dat ik ooit mee mag werken in het bestuur van zo’n missverkiezing en andere meisjes kan ondersteunen. En misschien kan ik ooit mijn eigen verkiezing starten, maar nu wil ik vooral genieten van mijn deelname en we zullen wel zien wat ervan komt. Ik kijk er heel hard naar uit.”

De finale van Miss Grace Benelux vindt plaats op 17 september in Den Egger in Scherpenheuvel. Je kan Chelsea haar avonturen volgen op Facebook en Instagram en haar steunen door haar foto te liken en delen op de Instagrampagina van Miss Grace Benelux.