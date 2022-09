Chef-kok Elien Verhulst van restaurant Vlass is finalist Pierre Wynants Trophy 2022: “Het worden boeiende weken met veel trainen en testen”

MiddelkerkeNa de titel te krijgen van Compagnon de la Toque Blanche van de Orde van de 33 Meesterkoks eerder dit jaar, mag chef-kok Elien Verhulst (24) van restaurant Vlass zich finalist noemen van de prestigieuze culinaire wedstrijd Pierre Wynants Trophy 2022. Op woensdag 23 november neemt ze het in Flanders Expo in Gent op tegen vier andere gedreven chefs. “Dit is pas mijn tweede culinaire wedstrijd en ben heel blij de finale te hebben gehaald”, zegt Elien.

In een organisatie van de Mastercooks wordt de tweejaarlijkse culinaire wedstrijd Ster van de Belgische Keuken, intussen de Pierre Wynants Trophy, betwist onder chefs tussen de 23 en 38 jaar. Elke finalist heeft een eigen ploeg naast zijn zijde die bestaat uit een keukenhulp, een sommelier en een coach. Elien Verhulst kan bij de wedstrijd rekenen op haar ploeg van Vlass met keukenhulp Shane Verkest, sommelier Kenzo Lauwereins en coach Stefaan Lauwereins. Elien ziet het alvast zitten. “Ik vind het geweldig dat ik mag deelnemen aan de wedstrijd. Winnen zou natuurlijk een mooie erkenning zijn, maar gewoon de andere chefs ontmoeten, hun technieken zien en bijleren van de anderen vind ik al een ervaring. Iedereen maakt dus kans om te winnen want het is voor iedereen koken uit hun comfortzone tegen een hoog tempo. Het zal veel trainen en testen zijn en de beste zal eruit komen als winnaar. Het worden dus boeiende weken, maar gelukkig heb ik mijn geweldig team aan mijn zijde. Naast sommelier Kenzo, hulpchef Shane en coach Stefaan kan ik ook rekenen op de tips van een ervaren zaalmeester als Tinneke. De trofee zou voor hen een mooi geschenk zijn.”

Intussen staat Elien al zes jaar aan de zijde van Stefaan Lauwereins in het restaurant Vlass, vader van haar vriend en sommelier Kenzo. “Dit is pas mijn tweede culinaire wedstrijd en ben blij de finale te hebben gehaald. Winnen zou fijn zijn, maar ervaring opdoen en een goed figuur slaan is hier tegelijk aan de orde. We gaan ervoor!”, stelt een vastberaden Elien Verhulst. Zij neemt het op tegen deze vier: Michaël Van Liere van restaurant Kruidenmolen uit De Haan, Curtis Mulpas uit Wavre, Igor Snyders uit Oupeye en Nicolas Tournay uit Courcelles, die eerder al in 2020 de prestigieuze prijs Prosper Montagné op zijn naam schreef. De vijf finalisten zetten hun gerecht tot drie maanden na de finale op de kaart van hun restaurant.

Belgische producten

Deelnemen aan de Pierre Wynants Trophy betekent een ode aan de Belgische producten. “De opdracht bestaat uit het klaarmaken van een volledige maaltijd voor 14 personen. Het voorgerecht wordt gebouwd rond knolselder, te combineren met seizoensproducten die we krijgen uit de Mystery Box van de Brusselse Vroegmarkt. Het hoofdgerecht is een eigen creatie rond de Vis van het Jaar, de garnaal. We besluiten met een nagerecht op basis van chocolade Callebaut. Het zal een pittige wedstrijd zijn, want we krijgen maar 2 uur en 30 minuten om de gerechten klaar te krijgen.”

Bij deze leuke schotels hoort natuurlijk een gepast drankje. Sommelier Kenzo Lauwereins zal daarvoor zorgen. “Bij het voorgerecht wacht een glas Belgische Ruffus Brut Sauvage. Bij het hoofdgerecht hebben we de keus tussen een Blond, Donker of onder andere een Tripel Kasteelbier. Bij het nagerecht wacht een Rombouts Espresso Royal”, vertelt Kenzo.

Diner bij de koning

Naast finalist te zijn voor de Pierre Wynants Trophy, mocht Elien gisterenavond ook gaan dineren bij koning Filip. “Het was een geweldige ervaring om nooit te vergeten. Elk jaar nodigen ze een bepaalde sector uit om te gaan eten bij de koning en dit jaar is het de horeca. Ik kreeg een uitnodiging via mail, vervolgd door een officiële brief. We waren in twee groepen verdeeld met een groep die bij de koning zat en de andere groep bij de koningin. Ik mocht aperitieven met de koning en zat daarna aan tafel met de koningin voor het diner. We hebben vooral over de horeca gesproken. Waarom ik geselecteerd was om te gaan eten weet ik niet, maar het is alleszins iets dat ze mij niet meer kunnen afpakken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.