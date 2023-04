Celstraf met uitstel voor afranseling met bamboestok

“Ze waren bang dat de vogels het graan van de akkers zouden oppikken”: John en Ingrid moeten liefst 3 jaar procederen voor aanleg van... een bos

In de Galileistraat in Diksmuide kunnen John Vanoverschelde en Ingrid Nevejan uit Pervijze binnenkort een bos van 1,3 hectare aanplanten. Daarvoor moesten ze een juridische strijd leveren van liefst 3 jaar. “We willen er gewoon een rustplaats van maken in plaats van het te verkopen voor het winstbejag”, vertelt het echtpaar. Vorige week botste ook in Wevelgem de aanplant van een bos op protest uit de buurt.