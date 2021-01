‘Casinobunker’ van Hitler in Middelkerke geeft geheimen prijs. Burgemeester Dedecker: “Ik zou hem graag eventjes openstellen voor het publiek”

Kortrijk Modehande­laar Ubbe (43) na noodkreet aan De Croo: “We verloren 20 procent omzet in 2020, ook tijdens solden redden wat er te redden valt”

4 januari Ubbe Descamps van modezaak Brooklyn richtte zich midden november in een video tot premier Alexander De Croo (Open Vld), toen moderetailers erg zwaar leden, door de tweede lockdown. De winkels heropenden begin december. “We verloren door de coronacrisis 20 procent omzet in 2020. We redden wat er te redden valt en strijden voor elke klant, ook tijdens de solden in januari.”