Casino Middelkerke ondersteunt Blauwe Kruis van de Kust met kerstmarkt: “Ze hebben dringend nood aan hulp”

Het Blauwe Kruis van de Kust heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Onlangs kwam de politie nog langs voor een controle na klachten van omwonenden. Ze stelden vast dat het gebouw van het dierenasiel niet voldoet aan de opgestelde voorwaarden. Vorige week organiseerde het Blauwe Kruis zelf nog een kerstmarkt in Oostende, nu wil ook het casino van Middelkerke zijn steentje bijdragen. “We wilden iets doen voor kerst voor een initiatief dat hulp en geld nodig heeft”, zegt Jurgen De Muelenaere, marketing van Casino Middelkerke. “We hebben eens gekeken wie we zouden kunnen helpen en zijn uiteindelijk bij het Blauwe Kruis van de Kust gekomen. Ze hebben dringend nood aan hulp en een nieuw onderkomen, dus was de beslissing snel gemaakt.”

In het restaurant van het casino en het terras dat erbij hoort zal er een bar te vinden zijn waar je zal kunnen genieten van heel wat lekkers. “Al de klassiekers die bij kerst horen zullen er zijn. Van jenever en glühwein tot warme chocolademelk. Ook warme wafels zullen er zijn”, laat Jurgen weten. “We willen vooral dat de mensen iets consumeren en zo het dierenasiel helpen. Want alle opbrengst gaat integraal naar het Blauwe Kruis. De kerstmarkt vindt niet plaats in het casino zelf, dus iedereen is welkom om te komen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om ook een bezoek te brengen aan het casino en te spelen. Wanneer je naar de kerstmarkt komt, krijg je na zes consumpties ook speelkrediet die je mag gebruiken in het casino.”

Alle beetjes helpen

De medewerkers van het Blauwe Kruis van de Kust zijn alvast heel blij met het initiatief. “We zijn heel vereerd dat het casino van Middelkerke voor ons hebben gekozen om te helpen”, zegt Lisa Ghesquière, medewerkster bij het Blauwe Kruis. “De mensen van het casino zijn eens langsgekomen en hebben met hun eigen ogen gezien hoe dringend het wel is dat we geholpen moeten worden. Het is echt hoog tijd. Een kerstmarkt als deze kan zeker helpen, want alle beetjes helpen.”

“We zullen met het Blauwe Kruis er zelf ook staan met een standje waar we een aantal artikels zullen verkopen. Er zal ook een urne staan waarin de mensen donaties kunnen doen. We hopen dat heel wat mensen langskomen. Onze kerstmarkt in Oostende vorige week was alvast een groot succes, hopelijk zal dit hier opnieuw zo zijn”, besluit Lisa.

De kerstmarkt vindt plaats in het casino van Middelkerke, Westendelaan 94, op zaterdag 17 december van 17 uur tot en met middernacht en op zondag 18 december van 15 tot 20 uur.

