Burgemeester Jean-Marie Dedecker laaiend enthousiast over Tien Om Te Zien in Westende: “Voor mij is dit voor jaren herhaalbaar”

Depressie Antoni speelt festivals parten: bekijk hier of jouw festival of evenement wordt afgelast door het slechte weer

Depressie Antoni trekt over Vlaanderen. Er wordt slecht weer voorspeld op zondag en dus gooien meerdere festivals de handdoek. Onder meer in Mechelen en Meer bij Hoogstraten gaan verschillende geplande evenementen niet door. In onze regenbarometer kan je nakijken welk weer er wordt voorspeld voor jouw festival.