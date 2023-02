Burgemeester Dedecker rouwt om raadslid Ronny Vangenechten (68): “Altijd eerlijk, maar niet bang om zijn gedacht te zeggen”

Politie Oostende heeft 13 medewer­kers die opgeleid zijn om slecht nieuws te brengen: “Je duwt op de deurbel, en weet dat iemands leven nooit meer hetzelfde zal zijn”

22 februari is de Europese Dag van het Slachtoffer. Hoe een slachtoffer benaderd wordt, is doorheen de jaren sterk geëvolueerd. De Politie Oostende zet een speciaal opgeleid team in om slecht nieuws te brengen en nabestaanden de eerste steun te bieden. We praten met hen over de invloed van sociale media op hun werk, over dankbaarheid en rond de pot draaien. “We vertellen áltijd de waarheid, hoe hard die ook is.”