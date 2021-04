Burgemeester Dedecker niet onder de indruk van beslissing Overlegcomité: “Ze houden ons een wortel voor de neus”

nieuwpoort Schrijf je nu in voor dé wandeluit­da­ging Western Front Trail en stap 85 kilometer langs oorlogsher­in­ne­rin­gen

12:48 Zaterdag 18 september vindt de eerste editie van de Western Front Trail plaats. Er is een groen traject tussen de bergen en de zee uitgestippeld met tussenstops in Mesen, Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort. De totale afstand is 85 kilometer maar er zijn ook alternatieven.