Bunker van Hitlers verdedigingsmuur gevonden onder casinosite: “Zelfs de verf is uitzonderlijk goed bewaard gebleven”

Nieuwpoort Opnieuw gaat stacaravan op camping Polderpark in vlammen op: alles wijst op brandstich­ter

25 december Op camping Polderpark in Nieuwpoort is donderdag iets voor 16 uur opnieuw een stacaravan uitgebrand. De feiten lijken sterk op die van 16 oktober, toen drie stacaravans in vlammen opgingen. In beide gevallen stonden de caravans op de parking, om opgehaald te worden voor de sloop.