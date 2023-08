Broers besluiten om inbreker zelf te straffen: “Ze namen zelfs foto’s toen hij bloedend op de grond lag”

Dossier over leegstand pand sleept al 15 jaar aan: “Alsof we marathon lopen en aan de meet struikelen”

Het dossier rond een pand in de Kaaistraat, dat eind juli moest gestut worden nadat buren instortingsgeluiden hoorden, sleept al meer dan 15 jaar aan. Stad Oostende probeerde jarenlang om de leegstand aan te pakken. Maar omdat één van de eigenaars onvindbaar was, kon de stad niet overgaan tot de openbare verkoop van het verloederde gebouw. “En nadat we hem eenmaal hadden gevonden, kwam er plots geen reactie meer van z’n advocaat.”