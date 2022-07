Brengt reconstructie duidelijkheid over omstandigheden waarin jongen (17) met step stierf? “Verschillende elementen tonen aan dat hij al op de grond lag op moment van de aanrijding”

MiddelkerkeIn welke omstandigheden kwam de 17-jarige tiener uit Dilbeek woensdagnacht om het leven in Lombardsijde bij Middelkerke? En lag hij al op de grond met zijn step toen de wagen kwam aangereden? Op die vragen probeerde het gerecht donderdagnacht - nog geen 24 uur na het ongeval - een antwoord te vinden tijdens een reconstructie. Ondertussen is duidelijk geworden dat de 38-jarige bestuurster, die zo'n 1,8 promille in haar bloed had, niet alleen zat in haar wagen. Volgens haar konden ze de jongeman evenwel onmogelijk opmerken door het gebrek aan straatverlichting. “Verschillende elementen tonen aan dat hij al op de grond lag op moment van de aanrijding", zegt haar advocaat.