Brand in magazijn achteraan: Lidl-filiaal moet even de deuren sluiten

Het vuur ontstond woensdagmiddag omstreeks 14.10 uur in de Lidl-supermarkt langs de Rietstraat in Middelkerke. Een elektrisch apparaat was per ongeluk in de machine waar het karton samengeperst werd beland. En dat zorgde voor brand in de machine zelf. “Toen wij arriveerden, sloegen de vlammen uit die machine”, klinkt het bij de brandweerofficier ter plaatse. “Dus wij zijn meteen beginnen te blussen.”