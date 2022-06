Blik terug op rijke geschiedenis van Lombardsijde met ‘Lombardie, middeleeuwse vissershaven’

Diksmuide Vlaams rapport is duidelijk: bioland­bouw groeit maar heeft nog weg af te leggen

Het is de maand van de rapporten en ook de Vlaamse regering heeft er ééntje klaar over de biolandbouw. Op dit moment zijn er 621 landbouwbedrijven die volgens de biologische principes werken. Dat is een stijging van vijf procent maar omvat nog geen twee procent van het totale landbouwarsenaal. Johan Boussemaere (42) uit Diksmuide is overtuigd bioboer.

17 juni