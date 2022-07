BINNENKIJKER. Bij B&B Maison Noire in Westende staat één stijlvolle kleur centraal: “Na de zomer schilderen we de villa zelfs helemaal zwart”

Allebei zijn ze geboren in Antwerpen, maar intussen hebben de zussen hun hart verloren aan Westende. “Ik heb de kustplaats leren kennen door mijn partner”, vertelt Naomi Batache, het creatieve brein achter de B&B in de Parklaan. “Hij ging vroeger vaak op vakantie naar Westende met zijn ouders en het is voor hem dus een tweede thuis geworden. Een paar jaar geleden zijn we samen op vakantie gegaan naar Westende en toen werd ik er onmiddellijk verliefd op. Sindsdien hebben we onze eigen appartement in Westende.”

"Deze villa, die we nu omgebouwd hebben tot bed and breakfast, had ik eerst gevonden voor klanten van mij. Ik ben namelijk architect en zoek vaak naar panden om die dan om te bouwen. Toen die klanten opeens niet meer geïnteresseerd waren in het huis, kwamen mijn zus en ik samen op het idee om er een B&B te starten. Het is altijd al een droom geweest en die is nu werkelijkheid geworden.”

Volledig scherm Binnenkort zullen het dak en de gevel van de B&B er helemaal anders uitzien en in het zwart geschilderd worden. © Emelyne Six

Naomi is het creatief brein achter de B&B, Tatiana is de uitbaatster en gastvrouw. “Ik woon zelf in het huis en ben hier dus altijd beschikbaar zou er een probleem zijn”, zegt Tatiana. “Ik heb al wat ervaring in de horeca, vooral in restaurants en cafés, maar een B&B uitbaten is toch nog iets anders. Het is een beetje zoeken in het begin, maar ik doe het heel graag. We zijn nu een kleine week open en de commentaren zijn heel positief.”

Quote Het dak en de gevel zullen we na het hoogsei­zoen zwart schilderen. We hebben geluk dat de villa geen beschermd erfgoed is, anders zouden we dat niet zomaar mogen doen Naomi Batache

De B&B telt zes tweepersoonskamers. Die komen in drie soorten: een kingsize, die de grootste is, een queensize en een princesize, de kleinste. De kamers zijn helemaal herbouwd in een moderne stijl. Zo zijn de badkamer en het toilet ingebouwd in de kasten. Vanuit een paar van de kamers heb je zelfs zicht op de zee. “We wilden van de B&B een mooie mix van het oude en het moderne maken. Voor de kamers hebben we dus voor het moderne gekozen. Omdat we de karakteristieke stijl uit de jaren 30 niet zomaar wilden verliezen, hebben we het gelijkvloers in die stijl gehouden. Zo stond het meubilair er al voordat we het huis hebben gekocht.”

Gratis overnachting

De B&B is al open, maar de zussen zijn nog niet helemaal klaar. “We hebben nog wat werk te doen”, zegt Naomi. “Zo is het de bedoeling om het huis ook echt aan de buitenkant een zwarte look te geven. Het dak en de gevel zullen we na het hoogseizoen zwart schilderen. Zo zal het huis er anders uitzien dan de andere villa’s en in het oog springen. We hebben geluk dat de villa geen beschermd erfgoed is, anders zouden we dat niet zomaar mogen doen. We zijn ook van plan om de achterkant uit te breiden. Daarvoor vragen we suggesties aan de mensen. In elke kamer ligt er hiervoor een boekje met de info en ook een pagina waarop de gasten kunnen laten weten wat ze van hun verblijf vonden. We doen ook nu een extra oproep naar wie een leuke suggestie heeft. Je kan ons altijd contacteren via info@bbmn.be. De persoon met het leukste idee krijgt van ons een gratis overnachting voor twee.”

Meer info over de B&B en een kamer boeken kan op bbmaisonnoire.be.

Zo zien de kamers eruit:

Volledig scherm In de kingsize-kamers heb je naast een regendouche ook een ligbad. © Emelyne Six

Volledig scherm De queensize-kamer met dubbel bed, zithoekje met twee stoelen en tafel, een eigen badkamer met regendouche en een apart toilet. © Emelyne Six

Volledig scherm De badkamer met regendouche en het toilet zijn te vinden in de kasten waar de spiegels staan. © B&B Maison Noire

Volledig scherm In elke kamer is er een kleine zithoek met twee stoelen en een tafel. © B&B Maison Noire

Volledig scherm De prinssize-kamers zijn de kleinste met een dubbel bed, een zithoek en een eigen badkamer met regendouche en toilet. © B&B Maison Noire

Volledig scherm De badkamer in een prinssize kamer met regendouche, lavabo en toilet. © B&B Maison Noire

