Terug naar de glorieda­gen van ‘Tien om te Zien’ met Jos Van Oosterwyck: “Er stak plots 20.000 frank bij een single, om toch maar op het podium te geraken”

‘Tien om te Zien’ slaat haar tenten deze zomer op in Middelkerke. Nostalgie troef, ook voor de muzieksamensteller van toen. Jos Van Oosterwyck (74) worstelde zich wekelijks door een karrenvracht aan nieuwe singles. “Ik wilde vooral eerst luisteren naar de liedjes. Als ik vond dat het potentieel had, wilde ik het verhaal erachter wel weten. Heb ik zo artiesten en songs ontdekt? Zeker wel, maar ik heb me waarschijnlijk ook vaak vergist.”