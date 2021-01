Bewakingsagenten redden man net op tijd uit brandende bestelwagen: “Hij was al buiten bewustzijn”

Diksmuide/Roeselare ‘Moes’ (103) van De Dolle Brouwers is overleden: “Bier drinken is gezond, was haar boodschap aan iedereen. En elke dag dronk ze haar Arabier”

30 januari Germana Passchyn is op 103-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum De Hovenier in Rumbeke. De dame die iedereen kende als ‘Gert’ of ‘Moes’ leidde tot haar 95ste in Esen (Diksmuide) bezoekers rond in brouwerij De Dolle Brouwers, 40 jaar geleden opgericht door haar zoon Kris. “Mijn moeder was een ‘dulle’ madam, die recht voor de raap was.”